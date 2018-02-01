Türk müteahhitlerin yeni gözdesi Tanzanya

Tanzanya’nın ilk defa Türk inşaat sektöründe en çok iş yapılan ülke olarak birinci sıraya yerleştiği bildirildi.

Dünya’dan Leyla İlhan’ın haberine göre Türk müteahhitler geçen yıl Tanzanya’da 3,1 milyar dolarlık iş aldı.

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Bu da pazarın yüzde 17,3’ü anlamına geliyor. Tanzanya Rusya, Türkmenistan, Libya, Suudi Arabistan gibi Türkiye’nin geleneksel pazarlarının tamamını geride bıraktı.

Türkiye Mozambik’te yüzde 2.5 payla en çok iş yapan ilk 10 ülke arasına girdi. İki ülkede 2016-2030 arasında konut, ulaşım, sağlık ve eğitim yatırımları alanında 4.8 trilyon dolarlık alt yapı yatırım ihtiyacı olması ve alınan işlerdeki başarı üzerine sektör, Sahra Altı Afrika’yı yeni ‘hedef pazar’ olarak belirledi.

Türk müteahhitlerin yolunu açan en önemli faktörlerden birisi de bölgeye büyük miktarlı finansman sağlayan ve işleri kapan Çin’in yarattığı bıkkınlık.

Yetkililer şu bilgileri verdi: “Bu ülkeler Çin’den bıktı. Para veriyorlar ama işleri çok pahalı yapıyorlar ve kaliteleri iyi değil. Bölge ülkeleri Türkiye’yi hem bir seçenek hem de Çinlileri kalite ve uygun fiyata zorlamak için öne sürüyorlar.”

Rakip Çin

Sahra altı bölgesinde önemli ülkeler var. Angola, Çin şirketlerinin büyük iş yaptığı ülkelerden biri. Diğer ülkelerde de Çinli şirketlerin büyük işleri var. Çin tarafından 100 milyar doları aşan yatırımın yapıldığı Afrika ‘Çin bölgesi’ olarak kabul ediliyor. Bölgede Etiyopya, Fildişi Sahili, Kenya, Liberya, Mali, Moritanya, Mozambik, Namibya ve Nijer gibi 20’den fazla ülke bulunuyor

Türk müteahhitlik firmaları dünyada 2017’de 14.7 milyar dolar tutarında 241 proje üstlendi. Türk müteahhitlik firmaları uluslararası pazarda faaliyet gösterdikleri 45 yıllık dönemde yaklaşık 355 milyar dolar tutarında 9 bin 300 proje üstlendi.