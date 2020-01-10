Türk müteahhitlerin Libya’daki 2.7 milyar dolar alacağı için anlaşma imzalanacak

Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Muzaffer Aksoy, Türk müteahhitlerin Libya’da 400-500 milyon dolarlık kısmı hiç başlanamamış projeler olmak üzere toplam 16 milyar dolarlık ‘backlog’ (birikmiş iş) bulunduğunu, ülkedeki iç karışıklıklar nedeniyle tüm projelerin durduğunu söyledi.

Fotoğraf: Hürriyet Daily News

Müteahhitlik/inşaat firmaları tarafından üstlenilen ancak henüz başlamamış ya da tamamlanmamış projeler backlog olarak ifade ediliyor.

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2.5 milyar doların üzerinde

Aksoy, Türk müteahhitlerin 2011 öncesinden biriken alacaklarının tazminine ilişkin olarak ise, Türkiye ve Libya’nın ocak-şubat aylarında bir mutabakat zaptı imzalamasının planlandığını, teminat mektubu, hasar, zarar-ziyan ve alacaklardan oluşan toplam 2.5 milyar doların üzerinde bir meblağın mutabakat zaptına konu olduğunu söyledi.

Kaddafi’nin 2011 yılında devrilmesinin ardından Libya içinde iki ayrı yönetim varlık sürdürüyor. Halife Hafter’e bağlı olan Libya Ulusal Ordusu, geçen yıl nisan ayında uluslararası toplum tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne yönelik geniş çaplı bir taarruz başlatmıştı.

Türkiye de Trablus’un düşmemesi için Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne hava aracı ve zırhlı araçlar sağlamıştı.

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Aralık ayında bu hükümet ile savunma ve güvenlik işbirliği anlaşması yapan Türkiye, geçen hafta itibariyle Libya’ya danışman ve teknik uzman sıfatıyla asker göndermeye başladı.

‘İhracatta paralar ödeniyor’

Libya’da projeleri bulunan Türk müteahhitlerin ülkedeki karışıklık nedeniyle nisan ayından sonra güvenlik nedeniyle ülkeye gidemediğini belirten Aksoy, “Türkiye’nin Libya’ya ihracatında sıkıntı yok. Libya’dan akreditifler geliyor, paralar zamanında ödeniyor. Bağlantı yapan her firma ihracat yapabiliyor” dedi.

Aksoy şöyle devam etti: “Ancak müteahhitlik tarafında sıkıntı var. Alınan yeni işler vardı, savaş çıkınca hepsi kaldı. Yeni kontrat imzaları vardı. Enerji santrali, konut, iş merkezi gibi projeler. Bunların bazılarının akredetif imzaları da var. Ancak nisandan sonra güvenlik nedeniyle gidemiyorlar.”

Türk müteahhitlerin ülkedeki toplam backlogunun ise 16 milyar dolar düzeyinde olduğunu ifade eden Aksoy, “Libya’da uluslararası işlerde Türkiye bir numara. Türk firmaların Libya’da 300’e yakın projesi ve 16 milyar dolar backlogu var. 2014’ten itibaren müteahhitlik hizmetlerinde zaten kesintiler vardı. Ancak Trablus’taki gelişmelerin ardından şu anda hepsi kaldı” diye konuştu.

‘Alacaklara ilişkin anlaşmada iki madde kaldı’

Aksoy, diğer yandan Türk firmaların Libya’da 2011 öncesinden kalan alacaklarının tahsili ile ilgili mutabakat zaptının imzalanması konusunda da iki ülke bakanlıklarının anlaşma noktasına geldiğine işaret ederek, anlaşmanın ocak ya da şubat ayında imzalanmasının planlandığını belirtti.

Aksoy, “Ticaret Bakanlığımız nezdinde Libya Planlama Bakanlığı ile anlaşma imzalanmak üzere. Birçok maddede anlaşıldı, sadece iki madde var. Ocak-Şubat aylarında imzalanması planlanıyor” dedi.

Aksoy, Türk firmaların mutabakat zaptına konu olan alacak tutarının ne kadar olduğu sorusu üzerine ise, “Libya’da Türk müteahhitlerin 1 milyar dolarlık teminat mektubu var. 500 milyon dolarlık makine teçhizat hasar ve ziyanı var. 1.2 milyar dolar da alacakları var” diye konuştu.

Aksoy’un verdiği bilgiye göre, iki ülkenin 2.5 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmi bulunurken, Türkiye’nin Libya’ya ihracatı 2 milyar dolar, ithalatı ise 350 milyon dolar seviyesinde.