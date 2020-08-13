Türk müteahhitlerin Libya’da yarım kalan işleri için anlaşma

Türk ve Libya heyetleri Ankara’daki görüşmeleri ile Libya’da yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlayacak kararlar aldı.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Planlama Bakanı Taher Jehaimi başkanlığındaki Türk ve Libya heyetleri, Türk müteahhitlik firmaları tarafından üstlenilen ve 2011 yılında yaşanan olaylardan sonra yarım kalan müteahhitlik projelerinin tekrar hayata geçirilmesine yönelik yol haritası üzerinde anlaşmaya vardı.

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Pekcan, Jehaimi ile birlikte ortak düzenlediği basın toplantısında mutabakat zaptı ile Libya’da tamamlanmamış projelere ilişkin iş süreçlerinin sonuçlandırılması ve Libya’nın yeniden imarında yeni bir enerji – sinerji ile Türk firmalarının yer almasının önü açılacağını söyledi.

Pekcan’ın verdiği bilgilere göre Libya’da sadece Türk müteahhitlerinin üstlendiği iş hacmi 28.6 milyar dolar tutarında.