Türk milli futbol takımı, dünya sıralamasında geriledi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, dünya sıralamasında geriledi.

Uzun yıllarda büyük turnuvalara katılamayan Türkiye, son maçlarında galibiyete de hasret.

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye kasım ayı dünya sıralamasında 39’uncu sırada bulunuyor.

Milliler geçen yıl 38’inci sıradaydı.

Listede Belçika ilk sırada yer alırken Fransa 2’nci, Brezilya ise 3’üncü sıradaki yerini korudu. Sudan, sekiz basamak birden atlayarak 127’nci sıraya çıktı ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Aralık’ta açıklanacak.