Türk Metal’in 8 Mart etkinliğine giden otobüsü devrildi: Yedi kadın hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinin Osmaniye köyü yakınlarında, Türk Metal Sendikası’nın kadın üyelerini taşıyan otobüs devrildi.

Otobüsteki yolcular, Ankara’da düzenlenecek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamasına gidiyordu.

Türk Metal Sendikası 1 No’lu Şube üyesi kadın işçileri taşıyan dört otobüsten biri, Bursa’dan çıktıkları yolda Osmaniye Köyü Mezitler Mevkii’nde sürücü Mehmet Tüzün’ün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre yedi kadın yolcu hayatını kaybetti. 35’e yakın yaralı var.