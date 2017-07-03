‘Türk Malı’ dizisine ikinci dava: ‘Amerikan Malı’ ya da ‘Rus Malı’ diye yapabilir misiniz?

Yedi yıl önce ilk kez izleyiciyle buluştuğunda ‘Türk örf, âdet ve geleneklerini aşağıladığı’ gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan ‘Türk Malı’ dizisine bu kez de Türk Teşvik Derneği dava açmaya hazırlanıyor.

Habertürk yazarı Mustafa Doğan, Türk Teşvik Derneği Başkanı Harun Altunbaş’ın yıllar sonra ekrana dönen diziyle ilgili yolladığı e-postayı bugünkü köşesine taşıdı.

‘Buna dünyada izin verecek başka bir ülke var mı?’

Doğan, dizinin Türk malı imajını ablak, düzensiz, bodoslama davranışlar sergileyen patavatsız bir karakterle birleştirdiğini savunan Altunbaş’ın “Buna dünyada izin verecek başka bir ülke var mıdır? ‘Amerikan Malı’ ya da ‘Rus Malı’ diye böyle bir konsepte dizi yapabilir misiniz?” diye sorduğunu aktardı.

‘Aydınlar Türk malının imajını korumalı’

Dernek başkanının bu tespitine katıldığını dile getiren Habertürk yazarı şöyle devam etti: “Zaten dizinin mizah anlayışı tamamen bunun üzerine kurulu. ‘Dünyada Türk malı imajını tazelemek, Türk malını akıllara doğru şekilde kazımak için çalışırken, bu adın böyle bir dizi karakterinde yer bulması bizce kabul edilebilir değil’ diyor sayın başkan. Haklı. ‘Türk mallarına güven duyulsun, imajımız daima daha iyi olsun istiyorsak ilk olarak bu imaja tüm aydınlar olarak hizmet etmeli korumalı, onu yüceltmeli, hatalarımızı veya kötü yanlarımızı deşifre edip kendi kendimizi rezil etmek yerine o hatalardan ders çıkarmalı ve kötü yanlarımızı düzeltmeliyiz’ diye de ekliyor.”