Türk Lirası swap faizlerinde sert yükseliş: Gecelik yüzde 330’u gördü

Yabancı bankaların lira elde etmek için kullandığı Londra swap piyasasında, Türk bankaların yasal sınırların da altında TL sağlama eğilimi neticesinde gecelik faizler yüzde 330’a, haftalık vadede ise yüzde 120’e yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

İlgili piyasada getiriler (faiz) geçen hafta gecelik vadede yüzde 22, haftalık vadede yüzde 24 civarında seyrederken bugün gecelik vadede yüzde 330, haftalık vadede ise yüzde 120 seviyeleri görüldü.

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Reuters’a bilgi veren kaynaklar TL swap faizlerinin sert yükselişinde 2018 yaz aylarında kurun tarihi zirvelerini test ettiği dönemde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Türk bankalarının yurt dışında TL swap piyasasına sağlayabildiği likiditeyi özkaynağın yüzde 25’i ile sınırlayan kararının ve bankaların dün ve bugün bu sınırın da altında kalacak şekilde işlemlerini düzenleme eğiliminde olmasının belirleyici olduğunu söyledi.

Reuters’a bilgi veren dört kaynak, Londra swap piyasasında lira için ana fonlayıcı konumundaki Türk bankalarının işlemlerini ‘önümüzdeki günlerde yasal limit olan yüzde 25’in oldukça altında kalacak’ şekilde biçimlendirdiklerini aktardı.

‘Liranın değer kaybedeceğine yönelik yeni pozisyon’

Londra swap piyasasında TL likidite elde eden yabancı bankalar, bu likiditeyi zaman zaman spot piyasada liranın değer kaybedeceğine yönelik yeni pozisyon almak için kullanılıyordu. BDDK’nın kararı ve dün başlayan Türk bankalarının eğilimi piyasadaki likiditeyi azaltarak liranın maliyetini yükseltti.

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Yabancılar için lira maliyetindeki artış ve Merkez Bankası’nın cuma gününden itibaren attığı adımlar liradaki değer kaybını sınırlayan önemli etkenler oldu.