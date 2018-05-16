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Yaramazlara biraz batar!

Türk Lirası negatif ayrışmayı sürdürüyor: Dolar dört buçuk lirayı aştı

Ekonomik göstergelerdeki olumsuz gelişmelerin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan lira, dolar, avro ve sterlin karşısında yeni tarihi düşük düzeylere iniyor.

Fotoğraf: Reuters

Yeni güne tarihi rekor düzeylere yakın başlayan dolar 4.5007 lira ile, euro 5.3251 lira ile ve sterlin 6.0681 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerine tırmandı. Kurlar rekor sonrası kurlar bir miktar geri çekildi.

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