Türk Lirası dünyadan negatif ayrıştı, değer kaybı sürüyor: Dolar 4.43’ü geçti

ABD Doları 4.43 liranın üzerine, avro da 5.28’in üzerine yükselerek rekor kırdı.
TL ekonomik göstergelerdeki olumsuz gelişmelerin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyor. Analistler, liradaki sert değer kayıplarını, petrol fiyatlarındaki yükseliş, yaklaşan seçimler öncesi artan kamu harcamaları, ekonomik verilerdeki zayıflamanın yanında, enflasyon ve cari işlemler açığının yüksek düzeylerine bağlıyor.
Sabah erken işlemlerde iç politik gelişmelerin etkisiyle 3.39 liranın üzerine çıkan dolar öğleden sonra uluslararası göstergelerin de devreye girmesiyle 4.43’ü, avro 5.28’i geçti. Dolardaki günlük artış oranı yüzde 1.4.
Aynı dakikalarda faizler de yüzde 16’nın üzerinde seyrediyordu.
ABD enflasyonu piyasayı oynattı: Bu kez avro rekor kırdı, dolar rekora yakın
Eski MB başkanına göre dolara müdahale geç kaldı: Allah sonumuzu hayretsin
JP Morgan’dan ‘Merkez’in dolar hamlesine: Etkisiz kalması sürpriz olmaz
Türkiye uyur, dolar uyumaz: 4.35’le gece rekoru
‘Merkez’in dövize karşı hamlesi: 2.2 milyar dolarlık müdahale, üç kuruşluk etki
JP Morgan ‘sızdırdı’: Hükümet yabancı yatırımcıya ‘kıyak’ yapmış