Türk Lirası dünyadan negatif ayrıştı, değer kaybı sürüyor: Dolar 4.43’ü geçti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin İran yaptırımlarını ihlalden suçlu bulunan ve karar duruşması yarın görülecek eski Halkbank genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için, “Kesinlikle suçsuzdur. Eğer suçlu olarak ilan edilecek olursa bu bir defa Türkiye Cumhuriyeti devletini adeta suçlu olarak ilan etmek anlamına gelir” dedi.