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Yaramazlara biraz batar!

Türk Lirası dünyadan negatif ayrıştı, değer kaybı sürüyor: Dolar 4.43’ü geçti

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ABD Doları 4.43 liranın üzerine, avro da 5.28’in üzerine yükselerek rekor kırdı.

Fotoğraf: Reuters

TL ekonomik göstergelerdeki olumsuz gelişmelerin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif  ayrışıyor. Analistler, liradaki sert değer kayıplarını, petrol fiyatlarındaki yükseliş, yaklaşan seçimler öncesi artan kamu harcamaları, ekonomik verilerdeki zayıflamanın yanında, enflasyon ve cari işlemler açığının yüksek düzeylerine bağlıyor.

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Sabah erken işlemlerde  iç politik gelişmelerin etkisiyle 3.39 liranın üzerine çıkan dolar öğleden sonra uluslararası göstergelerin de devreye girmesiyle 4.43’ü, avro 5.28’i geçti.  Dolardaki günlük artış oranı yüzde 1.4.

Aynı dakikalarda faizler de yüzde 16’nın üzerinde seyrediyordu.

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