Türk Lirası dünyadan negatif ayrıştı, değer kaybı sürüyor: Dolar 4.40’a dayandı

ABD Doları bu sabah erken işlemlerde 4.3983 liraya, avro da 5.2481 liraya yükselerek yeni bir rekor daha kırdı.
TL ekonomik göstergelerdeki olumsuz gelişmelerin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyor. Analistler, liradaki sert değer kayıplarını, petrol fiyatlarındaki yükseliş, yaklaşan seçimler öncesi artan kamu harcamaları, ekonomik verilerdeki zayıflamanın yanında, enflasyon ve cari işlemler açığının yüksek düzeylerine bağlıyor.
Faizler izleniyor
Dün tahvil bono piyasasında yüzde 14’e yakın kapanın gösterge 10 yıllık tahvil ve yüzde 16.10’a yükselen iki yıllık tahvil de bugün piyasaların odaklanacağı başka bir gösterge olacak. Piyasaların gözü bugün, Hazine’nin çıkacağı iki ihaleye özellikle yabancı yatırımcıların ilgisinde olacak.
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