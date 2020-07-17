Türk Kızılay Orta Karadeniz yöneticisinden kan bağışı çağrısı: Azalma devam ederse stoklar kritik seviyeye düşer

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi’nin müdürü Muhsin Yıldırım, “Şu an için stoklarımız sağlık kuruluşlarının taleplerini karşılayacak yeterlilikte ancak bağışlardaki azalma böyle devam ederse stoklar kritik seviyelere düşebilir” dedi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Yıldırım, kan hizmetlerinin salgın sürecinde dahi kesilmemesi gereken sağlık hizmetleri arasında bulunduğunu vurgulayarak tedavi sürecinde kan bileşenlerine ihtiyaç duyan hastalar olduğunu anımsattı.

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Orta Karadeniz bölgesinde Amasya, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat illerini içeren bölgede faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren Yıldırım şöyle devam etti: “Son günlerde hava sıcaklığındaki artış, maalesef kan bağışlarını olumsuz etkilemeye başladı. Şu an için stoklarımız sağlık kuruluşlarının taleplerini karşılayacak yeterlilikte ancak bağışlardaki azalma böyle devam ederse stoklar kritik seviyelere düşebilir. Bu sebeple 18-65 yaş aralığındaki tüm vatandaşlarımızı özellikle yaz döneminde uygun oldukları vakitlerde kan bağış noktalarımıza davet ediyoruz.”

Bağış noktalarında alınan tedbirler sayesinde gönül rahatlığıyla kan bağışında bulunulabileceğine dikkati çeken Yıldırım, “Kişilerin vücut ısılarını ölçüp bağış alanlarına öyle alıyoruz. Kullanılan malzemeler tek kullanımlık ve dezenfekte ediliyor” ifadelerini kullandı.