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Yaramazlara biraz batar!

Türk-İş’in asgari ücrette ‘kırmızı çizgisi’: 2578 liranın altını konuşmayız

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 2020’nin asgari ücretinin 2 bin 578 liradan aşağı olmaması gerektiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

CHP heyetinin konfederasyonu ziyaretinin ardından gazetecilere konuşan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda asgari ücrete bekledikleri zamma değindi.

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Atalay, yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğunu belirterek “Asgari ücret teklifinde, yaşam maliyetinin altında hiçbir şeyi konuşmayız” dedi. Atalay’ın talep ettiği artış, yüzde 27’ye denk geliyor.

Geçen yıl asgari ücret, 1603 liradan 2020 liraya yükseltilmişti. TÜİK, bu yılın enflasyonunun yüzde 8.55’e gerilediğini açıklamıştı. Türk-İş de yeni raporunda, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 102 lira olduğunu bildirmişti.

İlk toplantı haftaya

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda 2 Aralık Pazartesi günü yapacak. İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapacak.

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