Türk-İş’in asgari ücret teklifi: 2 bin lira artı refah payı

Türk-İş hükümete asgari ücretin enflasyon göz önüne alınarak en az 2 bin lira olmasını, bunun üzerine de refah payı konmasını teklif etti.

Hükümetle işçi konfederasyonlarının görüş alışverişinde bulunmak için bir araya geldiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantısında DİSK gelecek yıl için asgari ücretin 2 bin 800 lira olmasını teklif etmişti.

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Komisyona üye veren Türk-İş’in teklifi de ana hatlarıyla belli oldu.

Komisyonun bugünkü toplantısında enflasyon altındaki hiçbir zammı ne görüşeceklerini ne de konuşacaklarını belirten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Asgari ücret artışı için kırmızı çizgimiz enflasyon. 2 bin liranın üzerinde. Yüzde 25 enflasyon farkı ve bunun üzerine refah payı talep edeceğiz” dedi.

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Atalay’ın sözleri, 1603 liralık asgari ücretin yüzde 25 enflasyon farkı konarak 2000 liraya yükseltilmesi, bunun üzerine konacak refah payının da hükümetle pazarlık edilmesi anlamına geliyor.

Atalay’ın enflasyon farkı olarak telaffuz ettiği ‘yüzde 25‘lik tüketici fiyat endeksi artışı, kasım ayında yüzde 21.63 olarak açıklanmıştı.

CHP de asgari ücretin 2 bin 200 lira olmasını istiyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yasal olarak zorunlu bir diyalog mekanizması ancak hükümet için resmi bağlayıcılığı bulunmuyor.