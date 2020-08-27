Türk-İş’e göre mutfak enflasyonu düştü ama açlık sınırı asgari ücretten yüksek

Türk-İş, ağustos ayındaki açlık ve yoksulluk sınırı ile bekar çalışanın yaşama maliyetini açıkladı.

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Sendikanın açıklamasına göre, ağustosta dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 384 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 765 lira. Temmuzda açlık sınırı 2 bin 406 lira, yoksulluk sınırı da 7 bin 839 liraydı. Türkiye’de asgari ücret 2 bin 324 lira.

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Mutfak enflasyonu önceki aya göre yüzde 0.94 geriledi ancak yıllık bazda yüzde 15.79 arttı. Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 2 bin 891 lira 65 kuruş olarak açıklandı. Geçen ay bu tutar 2 bin 919 liraydı.

Açıklamada, yaş sebze-meyve fiyatlarına bağlı olarak mutfak harcamasında gerilemenin sürdüğü belirtilerek son üç ayda mutfak harcaması tutarının nispeten azaldığı kaydedildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Ancak, özellikle dar ve sabit gelirli kesimlerin elde ettiği ücret/maaş gelirinin yetersizliği ve fakat yapılması gereken zorunlu harcamaların seviyesi, hayat pahalılığı sorununun sürekliliğini ortaya koydu. Milyonlarca çalışanın ve emeklisinin aylık gelirlerinin asgari ücret düzeyinde veya altında olduğu, işsizliğin ülkenin yakıcı sorunu olmaya devam ettiği, koruyucu sosyal politikalar çerçevesinde sağlanan nakdi ödemelerin yetersizliği temel alındığında, ülkede hayat pahalılığının varlığı önemli olmaktadır.”