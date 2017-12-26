Türk-İş’e göre dört kişilik ailenin yoksulluk sınırı 5 bin 238 liraya yükseldi

Türk-İş dört kişilik ailenin aylık gelirini baz alarak hesapladığı yoksulluk ve açlık sınırı rakamlarını aralık ayı mal ve hizmet fiyatlarına göre güncelledi.

Yoksulluk sınırı kasım ayına göre 40 lira 68 kuruş, bir önceki yıla 132.5 lira yükseldi. Türk-İş yıllık gıda enflasyonunu da yüzde 12.6 olarak hesapladı.

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Dört kişilik ailenin bugün itibariyle açlık sınırı: 1608 lira 13 kuruş (Bu rakam ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı göz önüne alınarak hesaplanıyor).

Yoksulluk sınırı: 5 bin 238 lira 32 kuruş (bu rakam, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaları göz önüne alınarak hesaplanıyor).

Bekar bir bireyin aylık yaşama maliyeti: 1989 lire 20 kuruş.

Önceki ay ve yıla göre karşılaştırmalı tablolar: