Türk-İş’e göre açlık sınırı 2 bin liraya dayandı, yoksulluk sınırı 6 bin 328 lira

Kasım ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 1943, yoksulluk sınırı 6 bin 328 lira olarak hesaplandı.

Türk-İş tarafından çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının kasım ayı sonuçları açıklandı.

Reklam

AA’nın haberine göre, bu ay dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden ‘açlık sınırı’ 1943 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen ‘yoksulluk sınırı’ ise 6 bin 328 lira.

Reklam

Eylülde açlık sınırı 1893 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 166 lira, bir önceki ay ise açlık sınırı 1812 lira, yoksulluk sınırı 5 bin 904 liraydı.

Böylece kasım ayında açlık sınırı 50 lira, yoksulluk sınırıysa 162 lira arttı.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin ‘gıda için’ yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 1.22 oranında arttı. Yılın 11 ayında fiyatlardaki artış yüzde 20.81 oranına ulaştı. Gıda enflasyonunda 12 ay itibariyle artış yüzde 23.94 hesaplandı.

Araştırmada, fiyat artışları karşısında başta asgari ücret olmak üzere çalışanların gelirlerinin yetersiz olduğu ve mevcut asgari ücretin, dört kişilik bir ailenin asgari aylık gıda harcaması olan açlık sınırını bile karşılamaktan uzak kaldığı tespitlerine de yer verildi.