Türk-İş ‘tek madde’ istedi: Kıdem tazminatı fonuna işverenler de karşı

Kıdem tazminatının fona devredilmesini işçi sendikalarının da işverenlerin de istemediğini belirten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Kıdem tazminatı fonunu unutalım. Kıdem tazminatını alamayanlar için tek maddelik düzenleme yapalım. Kıdem tazminatı ödememek tıpkı vergi vermemek gibi suç olsun” dedi.

Hükümetin kıdem tazminatının fona devredilmesi konusunda henüz netleşmiş bir tasarısı yok.

Kurulması planlanan fona şirketlerin her ay ödeme yapması, çalışanın da kıdem tazminatını emekli olunca alması öngörülüyor. Şu anki sistemde işten çıkarılan, askere giden ya da evlenen işçi, kıdem tazminatını alıp işten ayrılabiliyor.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, ‘ileriki günlerde kıdem tazminatı konusunun gündeme gelebileceğini, reformun halen olgunlaşma aşamasında olduğunu’ söylemişti.

Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK), kıdem tazminatının fona devredilme planına karşı 7 Haziran’da yurt çapında eylem yapacağını açıklamıştı.

”İşveren kuruluşları da dursun diyor’

Haberturk’ten Ahmet Kıvanç ve Tahsin Aksa’nın haberine göre Atalay, kıdem tazminatı fonunu işçinin de işverenin de istemediğini belirterek, “Kıdem tazminatı fonunu unutalım. Ben mevcut yasadan memnunum. İşveren kuruluşları TOBB ve TİSK de ‘Dursun’ diyor. Kıdem tazminatı böyle kalsın, almayanlarla ilgili formül üretelim” dedi.

‘Kıdem tazminatı vermemek suç olsun’

Kıdem tazminatının tartışmaya açılmasıyla, işveren tarafının 30 günlük süreyi aşağı çekmeyi ümit ettiğini belirten Atalay, Başbakan Binali Yıldırım’ın ise “Mevcut durumdan geriye gidiş olmaz. 30 günü muhafaza edeceğiz” dediğini söyledi.

Hükümetin kıdem tazminatı alamayan işçileri gündeme getirdiğini belirten Atalay, şöyle konuştu: “Alamayanlarla ilgili benim önerim var. Nasıl ki vergi ödememek, işçiyi sigortalı yaptırmamak suç ise işçinin kıdem tazminatının verilmemesi de suç olsun. Bu konuda kanuna bir madde ekleyelim.”

Önceki akşam iftarın ardından Başbakan Yıldırım ve Çalışma Bakanı Müezzinoğlu ile birlikte namaz kıldıklarını belirten Atalay, Başbakan Yıldırım’dan 160 bini Türk-İş üyesi olmak üzere kamudaki 200 bin işçinin, 1 Ocak’tan beri imzalanmayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin bir an önce tamamlanması talebini ilettiğini söyledi. Atalay, Başbakan Yıldırım’ın da “Ramazan sona ermeden görüşmeleri tamamlayalım” dediğini ifade etti.

Türk-İş, işçilerin ücretlerinde yüzde 18 oranında artış talep ediyor. Hükümetin henüz karşı önerisini getirmediği öğrenildi.

Hükümet ne diyor?

Hükümet cephesi, yeni kıdem tazminatı sisteminin, işçi haklarını güvenceye alacağını savunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 13 milyon çalışanın yüzde 80’inden fazlasının kıdem tazminatıyla ilgili mağduriyet yaşadığını söylemişti.

Müezzinoğlu, yeni getirmeyi planladıkları sistemi şu sözlerle anlatmıştı: “Bir çalışanın hakkı, hak olarak korunmalı. Güvencede olmalı. Niye? Şu anda çalışanın hakkı, işverenin kasasında birikiyor. Peki beş, 10, 15 yıl sonra biriken o hak, kasada hakikaten duruyor mu? Dolayısıyla güvence de yeni bir yasal yapı. İşveren ay sonu primini bize nasıl ödüyorsa vergilerini nasıl vergi dairesine ödüyorsa burada da işçinin hakkını işçiyle ilgili bir yapıya ödeyecek ay sonu. Bunun da takibini biz yapacağız. Fon oluşacak. Kişi; 10 yılın, 15 yılın, 20 yılın getirdiği avantajları şeffaf olarak görecek. Koşullarına göre onu nasıl yöneteceğinin kararını kendisi verecek.”