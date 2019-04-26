Türk-İş: Seçim sonrası zamlarla gıda enflasyonu yüzde 25.39’a yükseldi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (Türk-İş) göre seçim sonrasına ötelenen zamlarla birlikte gıda enflasyonu nisanda aylık yüzde 4.61’e çıktı; böylece yıllık gıda enflasyonu yüzde 25.39’a yükselirken açlık sınırı net asgari ücreti yeniden geçti.

Fotoğraf: DHA

Türk-İş’in bugün yayınladığı ‘Nisan 2019 Açlık ve Yoksulluk Sınırı’ raporuna göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 107 liraya, yoksulluk sınırı ise 6 bin 863 liraya yükseldi. Böylece dört kişilik bir ailenin mutfak harcaması (açlık sınırı) mevcut net asgari ücreti geçti. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti tutarı ise 2 bin 601 liraya yükseldi.

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Geçen yıl nisan ayında açlık sınırı 1,680 lira, yoksulluk sınırı 5 bin 473 lira; bir önceki ay ise açlık sınırı 2 bin 14 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 561 liraydı.

TÜİK’in aylık enflasyon verilerini açıklama tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor. Rapor 32 yıldan bu yana her ay düzenli olarak yayınlanıyor.

Türk-İş raporunda şu ifadeleri kullandı: “31 Mart 2019 günü yapılan yerel seçimin ardından zamlar art arda geldi ve çalışanların geçim şartları daha da ağırlaştı. Ekmek, et, tavuk gibi mutfak harcamasında önemli ağırlığı bulunan gıda maddelerindeki fiyat artışı aile bütçesini olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz aya göre aynı mal ve hizmetleri satın almak için yapılması gereken harcama tutarı önemli ölçüde arttı. Gelirini aynı miktarda artıramayan iktisaden dar ve sabit gelirli kesimlerin satınalma gücü daha da geriledi.Dört kişilik bir ailenin mutfak harcaması (açlık sınırı) mevcut net asgari ücreti geçti. Seçim sonrasına ertelendiği görülen zamların etkisiyle son bir ayda sadece mutfak harcaması için yapılması gereken tutar 93 TL artış gösterdi.”

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Türk-İş hesaplamasına göre şubat ayında 6.58 TL olan ortalama yaş sebze-meyve fiyatı martta 7.02 TL’ye, nisanda ise 7.42 TL’ye yükseldi.

Türk-İş açıklamasına şöyle devam edildi:

“Tanzim satışlarının sona ermesiyle özellikle kuru soğanfiyatı yükselmeye devam etti, patates fiyatı bu ay artmasa da önceki aylara göre yükselen fiyatını korudu. Tarla ürünlerinin devreye girmesiyle sebze kilogram fiyatındaartışolmadı vegeçen ayın fiyatı geçerli olurken, meyve fiyatında artış sözkonusu oldu.

“Süt, yoğurt, peynir grubunda; indirim bu ay sona erdi ve aybaşından itibaren ürünlerin ortalama fiyatları artış yönünde gelişme gösterdi. Ancak geçmişteki uygulama özellikle beyaz peynirde tekrar görülmeye başlandı ve 700-800-900 gramlık kutularda satışlar dikkati çekti.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta; sürekli ertelenen ve fakat başkentte seçim sonrası uygulanması beklenen ekmek zammı gramajı düşürülerek yüzde 25 oranında gerçekleşti ve 200 gram ekmeğin fiyatı 1.25 TL oldu.

Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta; bir süredir fiyat artışı ertelenen ve tanzim satış mağazalarıyla kontrol altında tutulankırmızı et fiyatı arttı. Hesaplamada dikkate alınan kıymaet fiyatı aynı kalırken, kuşbaşı etin fiyatındaki artış mutfak harcamasına olumsuz yansıdı. Hesaplamam dışında tutulan bonfilenin kilogram fiyatı markette 88 lira oldu. Av mevsimi sona eren balığın fiyatı biraz artış gösterdi. Tavuk fiyatında da bu ay artış oldu. Sakatat fiyatı – ciğerdeki artış dışında- değişmedi. Yumurta fiyatı marketteyine geriledi ve fakat pazarda aynı kaldı. Bakliyat ürünlerinde (kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya vb.) bu ay etiketlerde önemli bir değişiklik olmadı.”