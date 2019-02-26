Türk-İş raporu: Açlık sınırı 2 bin 28 lira; mutfak masrafı bir ayda 20 lira arttı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-iş), açlık sınırının bir ayda 20 lira arttığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Sendikanın internet sitesinde yer alan açıklamada, dört kişilik bir ailenin yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcamasının 2 bin 28 lira 84 kuruşa yükseldiği belirtildi.

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Mutfaktaki enflasyonun aylık yüzde 1, yıllık olarak da yüzde 23,97 olarak kayda geçtiği belirtildi.

Buna göre bir aile, geçen yılın şubat ayınaa göre mutfağa 392 lira daha fazla harcamak zorunda. Yıl başından bu yana da mutfak masrafı 88 lira arttı.

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Türk-İş, yoksulluk sınırının 6 bin 609 lira, bekar bir çalışanın yaşam maliyetinin de 2 bin 478 lira olduğunu dile getirdi.

Sendika şu yorumu yaptı: “Ücretli çalışanlar ile dar ve sabit gelirli kesimlerin aylık harcamaları içinde önemli ağırlığı olan gıdadaki fiyat artışları satın alma gücünü olumsuz etkiliyor. Özellikle sebzede görülen fiyat artışları ‘tanzim satışları’ ile dengelenmek istenmesine rağmen kalıcı duruma henüz gelmedi. Çoğu markette sürdürülen ‘enflasyonla topyekûn mücadele’ kampanyasının olumlu etkisi ise başlangıçtaki olumlu etkisini yitirmeye başladı.”