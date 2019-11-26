Türk-İş: Kasımda yoksulluk sınırı 6 bin 849 liraya yükseldi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), kasım ayı için açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Türk-İş’in raporuna göre kasım ayı için açlık sınırı 2 bin 102 lira 83 kuruş olarak kayda geçti. Ekim ayı için bu rakam 2 bin 58 liraydı. Bu da yüzde 2.16’lık bir artış anlamına geliyor.

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Yoksulluk sınırı, bir ayda 6 bin 705 liradan 6 bin 849 lira 62 kuruşa yükseldi. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyet, de 2 bin 577 lira olarak kayda geçti. Bir önceki ay, bu rakam 2 bin 526 liraydı

Rapora göre kasım ayının mutfak enflasyonu ise şöyle sıralandı:

*Yılın ilk 11 ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 8.33 oranına ulaştı.

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*Gıda enflasyonunda son 12 ay itibariyle artış oranı yüzde 8.24 oldu.

*Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 17.89 olarak hesaplandı.

Raporda, kıyma, kuşbaşı et ve tavuk fiyatının aynı kaldığı, ciğer ve böbrek fiyatınınsa arttığı belirtildi. Balık fiyatı hamsi ve istavritteki ucuzlamaya bağlı olarak ortalamada biraz geriledi.

Sebze ortalama kilogram fiyatı geçen ay 4 lira 94 kuruşken, bu ay 5 lira 43 kuruşa yükseldi. Meyve ortalama kilogram fiyatı ise 5 lira 45 kuruşa (geçen ay 5.29 liraydı) ulaştı.