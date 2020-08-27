Türk-İş, Hak-İş ve TİSK’den kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna uzatılması talebi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) kısa çalışma ödeneği uygulamasının 2020 yılı sonuna kadar uzatılmasını talep etti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Kısa çalışma ödeneği daha önce Cumhurbaşkanı kararı ile ağustos sonuna kadar uzatılmıştı.

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AA’nın haberine göre, üç konfederasyon tarafından yapılan ortak açıklamada, salgın sürecinin ilk gününden bu yana ortak gayenin istihdamın korunması olduğu belirtilerek, bu kapsamda kısa çalışma ödeneği şartlarının kolaylaştırılmasının en önemli talep olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, üç konfederasyonun talepleri şu şekilde sıralandı:

* Yeni düzenlemede de belirtildiği gibi kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılması.

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* Kısa çalışma ödeneği uygulamasından sistem dışında kalanların yararlanabilmesi için ödeneğe erişimin kolaylaştırılması.

* Kısa çalışma ödeneği ile çalışanın ücreti arasındaki farkı ödemeyi üstlenen işverenler için getirilecek teşvik mekanizması ile işverenin fark ödemesi hususunun özendirilmesi.

* İşveren tarafından kısa çalışma ödeneği kapsamındaki çalışana yapılan ücret farkı ödemelerine gelir vergisi muafiyeti sağlanması.

* İŞKUR tarafından bazı işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden sehven yapılan ve işverenle-çalışanın kusurunun bulunmadığı fazla ödemelerde, geri ödeme hususunun işçi-işveren ilişkilerini bozmayacak şekilde İŞKUR tarafından giderilmesi, tarafları mağdur etmeyecek bir çözümün bulunması.

* İstihdamını koruyan ve toplu iş sözleşmesi ile çalışan işletmelerin normalleşme sürecinde ilave teşviklerle desteklenmesi.