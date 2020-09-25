Türk-İş: Eylül ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 448, yoksulluk sınırı 7 bin 973 lira

Türk-İş’in ‘eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı’ araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 448 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 973 lira olarak hesaplandı.

Fotoğraf: DHA

Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan açlık ve yoksulluk sınırı araştırması eylül ayı sonuçları açıklandı.

Reklam

Araştırmaya göre yaş sebze-meyve fiyatlarına bağlı olarak mutfak harcamasında görülen gerileme eylül ayında da devam etti.

Eylül ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 447 lira 72 kuruş olarak belirlendi. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 7 bin 973 lira 02 kuruş oldu.

‘Yaşama maliyeti’ aylık 3 bin 2 lira 55

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3 bin 2 lira 55 kuruş olarak hesaplandı.

Reklam

Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması (mutfak masrafı) tutarı, yılın ilk sekiz ayı itibarıyla önceki yıl sonuna göre 285 lira, temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama ise 928 lira arttı. Son bir yıl itibarıyla bakıldığında, ortaya çıkan ek harcama gereği gıda için 385 lira, toplam hane halkı harcaması için 1248 lira oldu.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin ‘gıda için’ yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2.68 oranında artış gösterdi. Yılın ilk dokuz ayı itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 13.18 oranına ulaştı. Gıda enflasyonunda son on iki ay itibarıyla artış oranı yüzde 18.56 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 13.45 olarak hesaplandı.

Sebze-meyve ortalama fiyatları stabil

Araştırmaya göre süt, yoğurt, peynir grubunda nispi fiyat istikrarı sürüyor. Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta, et ve sakatat ile tavuk fiyatı değişmedi. Balık fiyatları ise yüksek fiyattan mevsime giriş yaptı. Yumurta fiyatı da zamlandı. Bakliyat ürünleri (kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya ve benzeri) fiyatlarında geçen aya göre bir değişiklik olmadı.

Yaş sebze-meyvedeki fiyat gerilemesi bu ay da mutfak harcamasını rahatlatan temel faktör oldu. Geçen ay gerileyerek 6.59 lira olarak hesaplanan sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı, bu ay 6.57 liraya geriledi.

Eylülde hem sebzenin hem de meyvenin ortalama kilogram fiyatı arttı. Sebze ortalama kilogram fiyatı 5.94 lira olarak hesaplanırken (geçen ay 5.88 lira), önceki ay 7.54 lira olan meyve ortalama fiyatı bu ay 7.59 lira oldu.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta, eylülde ekmeğe yüzde 20 oranında zam yapılarak yüzde bir oranında artış meydana geldi.

Son grup içinde yer alan gıda maddelerinden, tereyağı ve margarinin fiyatı değişmedi. Zeytinyağı ve ayçiçeği yağı fiyatı arttı. Açık satılan siyah ve yeşil zeytin fiyatı bu ay aynı kaldı. Yağlı tohum (ceviz, fındık, fıstık, ay çekirdeği ve benzeri) ürünlerinde ufak tutarda fiyat ayarlaması yapıldı. Baharat ürünleri (kimyon, nane, karabiber ve benzeri) ile çay ve ıhlamur değişmedi. Bal fiyatı artarken reçel, pekmez, şeker, tuz ve salça fiyatı aynı kaldı.