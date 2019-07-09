Türk-İş başkanı: Hükümetin zam teklifinin kabul edilir yanı yok

Kamuda çalışan işçilerin 2019-2020 döneminde alacağı ücretin belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleri görüşmeleri sonrası açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “3 bin 500’ün altında ücret alanlara seyyanen 60 lira ve ilk altı ay yüzde beş, ikinci altı ay yüzde dört zam teklif edildi. Kabul edilir, müzakere edilir bir tarafı yok” dedi.

Fotoğraf: DHA

Enflasyonun kendi hesaplarına göre yüzde 17 olduğunu söyleyen Türk-İş başkanı, yüzde beş zam teklifini reddederek, “Ağustos sonuna kadar ya imzalayacağız ya da grev. Yasalar ne emrediyorsa onu yapmakla mükellefiz. Teklifin kabul edilecek bir yanı yok” dedi.

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Türk-İş’in Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile yaptığı ilk görüşmede tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı üç puan refah payını içeren talebine karşılık Bakan Selçuk “İnşallah uzlaşıyla kamuda çalışan işçilerimizin mali haklarını, imkanlar çerçevesinde düzenleyerek nihai bir sonuca ulaştıracağız” değerlendirmesinde bulunmuştu.