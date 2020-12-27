Türk-İş: Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na 3 bin liranın üzerinde teklif getirilmeli

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na getirilecek 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmesi gerektiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm çalışanları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında ilk toplantı 4 Aralık’ta yapıldı.

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 7 Aralık’ta 2021 yılı asgari ücretinin net 3 bin 800 lira olması gerektiğini açıkladı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise 13 Aralık’ta asgari ücret görüşmelerinde önce işveren ve hükümetten rakam beklediklerini söyledi.

Komisyonun ikinci toplantısı 15 Aralık’ta yapıldı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, asgari ücret belirlenirken salgın koşullarının göz önüne alınmasını istedi.

22 Aralık’taki üçüncü toplantıda ise Türkiye İstatistik Kurumu, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

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Yazılı açıklama yapan Atalay şu ifadeleri kullandı:

“İşveren ve hükümet, asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir.”