TÜRK-İş: Asgari ücret konusunda önce işveren ve hükümetten rakam bekliyoruz

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerinde önce işveren ve hükümetten rakam beklediklerini belirterek toplumun kabul edeceği bir rakam olması gerektiğinin altını çizdi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı, 4 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yapıldı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2021 yılı asgari ücretinin net 3 bin 800 lira olması gerektiğini açıkladı.

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AA’ya konuşan Atalay, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda, Türk-İş’in 40 yıldır masada olduğunu anımsattı.

Diğer yıllardan farklı olarak bu yıl asgari ücrette talep ettikleri rakamı dile getirmediklerini söyleyen Atalay şunları söyledi: “Önce işveren ve hükümet getirsin rakamı. Makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna, ‘Evet’ deriz. Biz de isteriz işveren ve hükümetle birlikte imzalayalım ama toplumun kabul edeceği bir rakam olmalı.”

‘İnsanlar bu ücretle geçinemiyor’

Asgari ücretin 40 yılda sadece dört kez işçi, işveren ve hükümetin mutabakatıyla belirlendiğine dikkati çeken Atalay şöyle devam etti: “Asgari ücret 40 sene önce başlangıç ücretiydi ama şimdi 7 milyon işçinin ‘geçim ücreti’ oldu. ‘Geçim ücreti’ diyorum ama insanlar bu ücretle geçinemiyor.”

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Bugüne kadar asgari ücret görüşmelerinde bilimsel nitelikteki araştırmalar çerçevesinde makul ve mantıklı taleplerle masada olduklarını dile getiren Atalay şöyle konuştu: “Mevcut asgari ücret rakamıyla insanların geçinme şansı yok. Onun için işverenler, hükümet ve TÜİK mantıklı ve makul bir rakamı komisyon üyelerinin önüne getirmeli. Komisyondaki arkadaşlarımızın bize ileteceği bu rakamı, biz de Hak-İş ve DİSK ile paylaşırız.”

‘Yüzde 40 güzel haber bekliyor’

Yeni asgari ücrete dair kafalarında bir rakam olduğunu bildiren Atalay, sözlerini şöyle tamamladı: “TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını açıklasın. Ona göre hareket ederiz. Toplumun yüzde 40’ı güzel bir haber bekliyor. Güzel haberlere toplumun bu dönemde daha çok ihtiyacı var. İnşallah, umut ettiğimiz bir rakam önümüze gelir, biz de masada imzalarız.”