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Yaramazlara biraz batar!

Türk-İş: Aralıkta açlık sınırı 2 bin 163, yoksulluk sınırı 7 bin 45 liraya çıktı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), aralık ayının yoksulluk ve açlık sınırını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2.85 arttığı; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 163 lira, yoksulluk sınırının ise 7 bin 45 lira olduğu duyuruldu.

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Geçen yıl aralıkta açlık sınırı 1941 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 322 lira; bu yıl kasımda ise açlık sınırı 2 bin 103 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 850 liraydı.

Türk-İş’in raporunda, “Dört kişilik bir ailenin sadece mutfak masrafı için yapması gereken harcama tutarı son bir ayda 60 TL arttı. Son bir yıl itibarıyla mutfağa gelen ek yük ise 222 TL oldu” ifadeleri kullanıldı.

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