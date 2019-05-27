Türk-İş: Ankara’da gıda enflasyonu yüzde 0.81 arttı, yoksulluk sınırı 6 bin 919 lira

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun mayısta bir önceki aya göre yüzde 0.81 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 124 lira, yoksulluk sınırının ise 6 bin 919 liraya çıktığını açıkladı.

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2.124 liraya ve yoksulluk sınırı 6.918 liraya yükseldi. İstanbul DHA

Geçen yıl mayısta açlık sınırı 1686, yoksulluk sınırı ise 5 bin 492 liraydı. Nisanda ise açlık sınırı 2 bin 107 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 863 liraydı.

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Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 2 bin 625 lira olarak hesaplandı.

Türk-İş açıklamasında şöyle dendi: “Özellikle ücretli çalışanların ve emeklilerin, düşük gelirlilerin harcamaları içinde önemli ağırlığı olan gıda fiyatlarındaki artış hesaplanan tüketici enflasyonunun üzerinde gelişme gösteriyor. İktisaden dar ve sabit gelirli kesimlerin karşı karşıya kaldığı geçim şatları yerel seçimler sonrası süren seçim tartışmalarının gölgesinde kaldı.”

Türk-İş hesaplamasına göre şubatta 6.58 TL olan ortalama yaş sebze-meyve fiyatı martta 7.02 TL, nisanda 7.42 TL olarak hesaplanırken, mayısta yüzde 5.26 artarak 7.81 TL’ye yükseldi.

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Dört kişilik bir ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutarının yılın ilk beş ayı sonunda 183 lira arttığı ve yürürlükteki asgari ücretin gerisinde kaldığı ifade edildi.

Türk-İş açıklamasında şu ifadelere de yer verildi: “Mutfak harcamasında mevsim koşullarına bağlı olarak beklenen rahatlama kısmen sebze fiyatlarından oldu ve fakat meyve fiyatlarındaki artış bunun olumlu etkisini azalttı…Sebzede kış ürünlerinin pazardan çekilmesi ve yerini mevsim ile tarla ürünlerine bırakmasının etkisi ortalama kilogram fiyatlarında görülü.”