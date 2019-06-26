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Yaramazlara biraz batar!

Türk-İş: Ankara’da gıda enflasyonu haziranda yüzde 2.67 azaldı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun haziranda bir önceki aya göre yüzde 2.67 azaldığını, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 67 lira, yoksulluk sınırının ise 6 bin 733 lira olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Geçen yıl haziranda açlık sınırı 1714 lira, yoksulluk sınırı ise 5 bin 584 lira, mayısta ise açlık sınırı 2 bin 124 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 919 liraydı.

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Türk-İş açıklamasında, “Mevsim şartlarının etkisiyle bu ay sebze-meyve fiyatlarında görülen gerileme gıda için yapılması gereken harcama tutarını olumlu etkiledi ve bir önceki aya göre yapılması gereken harcama 57 lira azaldı” dendi.

Haziranda düşüş gösterse de gıda harcaması tutarı yılbaşına göre 126 lira ve bir önceki yılın aynı ayına göre 353 lira artış göstermiş durumda.

Türk-İş verilerine göre geçtiğimiz ay 7.81 lira olan sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı bu ay 6.83 liraya geriledi. Geçtiğimiz ay 6.83 lira olarak hesaplanan ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay 6 liraya geriledi. Meyve ortalama kilogram fiyatı ise bu ay 7.73 lira olurken bu tutar geçtiğimiz ay 9.14 lira olarak hesaplanmıştı.

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TÜİK’in aylık enflasyon verilerini açıklama tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

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