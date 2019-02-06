TÜRK-İŞ: Açlık sınırı ocak ayında yüzde 3.5 arttı

Ocak ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı yüzde 3.5 artışla 2,009 liraya yükseldi.

Fotoğraf: DHA

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (TÜRK-İŞ) ocak ayı verilerine göre gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı olan yoksulluk sınırı 6 bin 542 lira, evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 2 bin 451 lira olarak hesaplandı.

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TÜRK-İŞ verilerine göre ocak ayında,

– Yetişkin bir erkeğin aylık gıda harcaması bir önceki aya göre yüzde 2.79 artışla 551 liraya,

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– Yetişkin bir kadının aylık gıda harcaması bir önceki aya göre yüzde 3.81 artışla 463 liraya,

– 15-19 yaş grubundaki bir çocuğun aylık gıda harcaması bir önceki aya göre yüzde 2.76 artışla 594 liraya,

– 4-6 yaş grubundaki bir çocuğun aylık gıda harcaması da bir önceki aya göre yüzde 4.73 artışla 398 liraya yükseldi.

TÜRK-İŞ’e göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı aylık 67.50 lira ve yıllık 1280 lira artarak 2 bin 8 liraya yükseldi.

TÜRK-İŞ’in ocak ayı mutfak enflasyonu verilerine göre;

– Dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 3.48 arttı,

– Yıllık gıda enflasyonu da yüzde 24.34 artarken yıllık ortalama artış da yüzde 17.60 olarak hesaplandı.

Asgari ücret, aralık ayında 417.77 liraya denk gelen yüzde 26.04 artışla net 2 bin 20 liraya yükselmiş ve uzun bir aradan sonra dört kişilik bir ailenin açlık sınırının üzerine çıkmıştı.