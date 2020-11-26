Türk-İş: Açlık sınırı bir ayda 35, yoksulluk sınırı 112 lira yükseldi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), kasım ayının açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Buna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı anlamına gelen açlık sınırı 2 bin 516 lira 67 kuruş oldu.

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Gıda harcamasıyla, giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 8 bin 197 lira 62 kuruşa yükseldi.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3 bin 73 lira 63 kuruş oldu.

Ekimde açlık sınırı 2 bin 482 lira 28 kuruş, yoksulluk sınırı 8 bin 85 lira 62 kuruş, yaşama maliyeti ise 3 bin 35 lira 50 kuruş.

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‘Çalışan ve emeklinin gücü kalmadı’

Türk-İş, kasım raporunda şu yorumu yaptı: “Tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgınının etkisi ekonomik ve sosyal alanda devam etmektedir. Özellikle dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim şartları gün geçtikçe ağırlaşmaktadır. Çalışanların salgın döneminde karşı karşıya kaldığı düşük gelir, işsizlik, artan enflasyon günlük yaşantıda sıkıntıları artırmaktadır.

Yeni normalleşme sonrası yaygınlaşmaya başlayan salgın hastalığa karşı alınan tedbirler, çalışma ve yaşama şartlarında beklenen iyileşmeyi ötelemiştir. Hane gelirlerinde gerileme ve daha fazla borçlanma yaşanmaktadır. Dört kişilik ailenin açlık sınırı asgari ücretin üstünde olmaya devam etmektedir. Ücretli çalışanlar ve emeklilerinin daha fazla fedakârlık yapacak gücü kalmamıştır.”