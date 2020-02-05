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Yaramazlara biraz batar!

Türk ilaç firması, Novartis’in Gebze’deki tesisini satın aldı

Türk ilaç firması Generica, Novartis’in Gebze’deki iki üretim tesisinden birini satın almak için sözleşme imzaladı.

Fotoğraf: Novartis

Satın alma bedeline ilişkin bilgi verilmedi.

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Devir işleminin ardından tesise yatırım yaparak ihracata ağırlık vereceklerini belirten Generica İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Alp Karaağaç, satın almayla birlikte portföylerine ve pazara yeni eşdeğer ve OTC (reçetesiz ilaç) ürünleri eklemeyi hedeflediklerini söyledi.

Novartis Grup Türkiye Başkanı Altan Demirdere de şöyle konuştu: “Halen Türkiye’de mevcut dört üretim tesisimizi konsolide ediyor ve ikiye indiriyoruz. Burada amacımız verimliliğimizi artırmak. Türkiye’deki tesislerimizde toplam üretimimiz ve ihracatımız önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecek.”

Generica İlaç akut ve kronik pazarlarda orijinal, eşdeğer ve OTC ilaçlardan oluşan ürün portföyü ile faaliyet gösteriyor.

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