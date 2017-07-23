‘Türk hükümeti denge istedi’: Kılıçdaroğlu Guardian’a yazınca, Erdoğan da istemiş

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Britanya’nın önde gelen gazetelerinden Guardian’a yazmasının ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da yazmak istediği, bu yüzden yazısının yayınlandığı ortaya çıktı.

Darbe girişiminin yıldönümünde Kılıçdaroğlu Guardian’a ‘Darbe girişiminden bir yıl sonra, demokrasi diktatörlüğe yakınlaştı’ başlıklı bir yazı yazmıştı. Erdoğan’ın yazısının başlığı ise ‘Darbe girişiminden bir yıl sonra, Türkiye demokratik değerleri savunmaya devam ediyor’ idi. Yazıların başlıklarındaki benzerlik dikkat çekiciydi.

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Erdoğan’ın yazısının gazetenin internet sitesinde de yayınlnması bazı Guardian okurlarının tepkisini çekti.

Gazetenin okur temsilcisi Paul Chadwick, okurların “Giderek otoriterleşen bir lidere neden yer veriliyor?” gibi sorular sorduğunu dile getirerek, gelen tepkilerden bir seçki yaptı.

‘Erdoğan’ın görüşlerini meşrulaştırmadık’

Konuyu editörlere sorduğunu belirten Chadwick, liderlerin ne düşündüğünü okurların bilmesi gerektiği ve yazısının yayınlanmasının görüşlerini meşrulaştırmadığı yanıtını aldığını yazdı.

Editörlerin Guardian’da Erdoğan’ın otokratik eğilimlerini eleştiren yazılara yer verdiğini aktaran Chadwick, kendisine gelen yanıtı şöyle ifade etti: “Darbe girişiminin birinci yıldönümünden birkaç gün önce, Kemal Kılıçdaroğlu’nın yazısını hem internete hem de gazeteye girdik. Bunun ardından Türk hükümeti bize ulaştı ve denge sağlanması için cumhurbaşkanının da kendi fikirlerini Guardian’da ifade etmesi gerektiğini savundu.”