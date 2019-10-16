Türk Hava Kurumu’na kayyım atandı

Türk Hava Kurumu’na (THK) eski gümrük ve ticaret bakanı Cenap Aşçı kayyım olarak atandı.

Fotoğraf: DHA

Yazın Ege’de çıkan orman yangınlarında THK’nın elinde bulunan ve gece uçuşu yapabilen yangın söndürme uçaklarının Tarım ve Orman Bakanılığı tarafından ‘arızalı’ olduğu nedeniyle kullanılmaması tepki toplamıştı.

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Bakanlık ‘masraflı’ olduğu gerekçesiyle THK’nın uçaklarını kullanmak yerine ihaleyi bu alanda deneyimi olmayan ve yurt dışından helikopter kiralayan özel bir şirkete devretmişti. THK ise uçakların arızalı olmadığını, ihalenin kendilerine verilmediği için uçakların atıl olarak bekletildiğini açıklamıştı.

1.4 milyar borcu vardı

Yapılan denetimlerde THK ve Kızılay Derneği’nde eskiden görev yapmış yöneticiler hakkında ‘usulsüzlük’ gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı’nca suç duyurusunda bulunulmuştu.

Ağustos ayında THK ile ilgili başlatılan soruşturmada kurumun ‘1.4 milyar lira borcu olduğu‘ tespit edilmişti. THK ise önceki yönetimin devlet kurumlarının hazırladığı raporların gereğini yapmadığını, bu yüzden suç duyurularında bulunulduğunu, ayrıca yargılanan eski yönetim ve denetim kurulu üyeleri yerine mahkemeden ‘kayyım üye’ istendiğini açıklamıştı.

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Geçen ay THK söz konusu banka borcunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yapılandırılmaya başlandığını duyurmuştu.