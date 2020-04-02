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Yaramazlara biraz batar!

Türk Hava Kurumu 11 adet uçağın satışı için ihale açtı

Türk Hava Kurumu (THK), envanterinde bulunan 11 adet M-18 A/B Dromader uçağının ve depoda bulunan formlu/formsuz malzemelerinin satışı için ihale açtı.

Fotoğraf: Arşiv

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, ihale 13 Nisan’da yapılacak. İstekliler, uçakları THK’nın Ankara Etimesgut Meydan İşletmesi’nde görebilecek.

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THK uçakları Ege bölgesinde geçen yaz çıkan yangınlarda gündeme gelmişti.

Bu yangınlarda büyük miktarda ormanlık alan zarar görürken, müdahalede gece uçabilen THK uçaklarının kullanılmaması eleştirilmişti. Hükümet, uçakların uçuşa uygun olmadığını söylerken, THK ihalenin kendilerine verilmemesi nedeniyle uçakların hangarlarda atıl şekilde beklediğini kaydetmişti.

Son olarak, THK’ya banka borçları nedeniyle kayyım atanırken, 2020 yazı için Rus yapımı yangın söndürme uçaklarının kiralanması için ihale açılmıştı.

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