Türk gemisine Doğu Akdeniz’de müdahale

Yunan komutan tarafından sevk ve idaresi yapılan İrini Harekatı’nda görevli Alman firkateyninin, Türkiye’den Libya’ya silah taşıdığından şüphelenilen bir gemiye müdahalede bulundu. Almanya, geminin aranmasının Türkiye tarafından engellendiğini duyurdu.

Fotoğraflar: AA

Müdahaleyle ilgili Türk ve Alman kaynaklar farklı bilgiler aktardı.

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AA: Saatlerce arandı

AA’nın haberine göre Türk bandıralı ‘ROSELINA-A’, insani yardım malzemeleriyle İstanbul’dan demir alarak Libya’ya hareket etti. Gemi, İrini Harekatı’nda görevli Hamburg Firtakeyni tarafından Mora Yarımadası’nın güneybatısında durduruldu. Askerler helikopterle gemiye indi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Geminin süratini düşüren askerler, tüm konteynerleri açarak aradı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren aramanın ardından gemide insani yardım malzemesi, yiyecek, boya gibi maddeler dışında bir şey olmadığını anlayan askerler, gemiden ayrıldı.

Reuters: Türkiye engelledi

Reuters’ın haberinde ise Türkiye’nin, Libya’ya silah taşıdığından şüphelenilen kargo gemisinin aranmasını engellediği ifade edildi.

Alman ordusunun sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, askerlerin Türk bandıralı Rosalina-A gemisine gece çıktığı, ancak Türkiye’nin karşı çıkmasının ardından geri çekildiği belirtildi.

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Gemi, Misrata Limanı’na doğru seyrine devam etti.

İrini Harekatı, Birleşmiş Milletler’in (BM) Libya’ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz’de başlatılmıştı.



