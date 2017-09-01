‘Türk futbolunun kaderini değiştiren adam’: Terim’in ‘mekanını bastığı’ Aydoğdu’nun heykeli yapıldı

Fatih Terim’le yaşadığı ‘kebapçı kavgası’ ile gündeme gelen Yüzevler Kebapçısı’nın sahibi Selahattin Aydoğdu’nun heykeli yapıldı.

Aydoğdu’nun sahibi olduğu Alaçatı’daki Yüzevler kebapçısı ve Terim’in damadının sahibi olduğu komşu restoran arasına çekilen paravan sebebiyle kriz çıkmış, bunun üzerine Terim, iki damadı ve bir korumasıyla Aydoğdu’nun ‘mekanını basmıştı’.

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Terim’in ‘mekanını bastıktan’ iki dakika sonra kaçtığını söyleyen Aydoğdu, ‘korkak’ diye nitelediği Terim’i, ‘gördüğü yerde döveceğini’ söylemişti.

Yaşananlar sonucunda Terim’in Türkiye Futbol Direktörlüğü görevine son verilmişti.

‘Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum’

Ege Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden bir grup öğrenci tarafından yapılan ve üzerinde ‘Türk futbolunun kaderini değiştiren adam Selahattin Aydoğdu’ yazan heykel, dün öğleden sonra yedi öğrenci ve öğretmenleri tarafından kamyonetle getirilip Aydoğdu’nun restoranının önüne bırakıldı.

“Böyle bir sürprizi hiç beklemiyordum, çok şaşkınım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diyen Aydoğdu, heykeli kendisine benzetemediğini de söyledi.

Heykelin etrafına toplananlar alkış tutarken, fotoğraf çektirmek isteyenler trafiğin sıkışmasına sebep sebep oldu.