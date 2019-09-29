Türk F-16’lar Suriye sınırında bir İHA’yı vurdu

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre F-16’lar Suriye sınırında bir İnsansız Hava Aracı’nı (İHA) düşürdü.

Hava sahasını altı kez izinsiz ihlal ettiği belirtilen İHA’nın enkazı, Kilis yakınlarında bulundu.

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MSB yaptığı açıklaması şöyle:

“28 Eylül 2019 tarihinde milliyeti ve tipi tespit edilemeyen bir İHA, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis batısı bölgesinde Türk Hava Sahasını altı kez ihlal etti. Yapılan koordineler sonucu kime ait olduğu belirlenemeyen İHA, İncirlik’ten kalkan iki adet F-16 tarafından saat 13.24’te vuruldu. İHA’nın enkazı Kilis İl Jandarma unsurlarınca Çıldıroba Üs Bölgesi-Beşiriye Geçici Barınma Merkezi arasında düşmüş olarak bulundu.”