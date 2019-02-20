Türk Eximbank 380.5 milyon dolarlık bir kredi aldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türk Eximbank’ın Uluslararası İslami Ticaret Finans Kuruluşu’nun (ITFC) öncülüğünde bir bankalar konsorsiyumundan 380.5 milyon dolarlık kredi sağladığını duyurdu.

Pekcan tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl ihracat kredilerinin yüzde 53’ünü tek başına kullandıran Türk Eximbank ile ITFC öncülüğündeki bankalar konsorsiyumu arasında söz konusu krediye ilişkin imza töreni bugün gerçekleşti.

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KOBİ kredilerini yüzde 10 artıracağız

İhracatçıların ve ihracat odaklı KOBİ’lerin finansmana erişiminde bu kredinin önemli rol oynayacağı vurgulanan açıklamada Pekcan şunları söyledi:

“2017 yılında, Türkiye ihracatının yüzde 56.2’sini gerçekleştiren KOBİ’lerin ihracatının yüzde 31’i sanayi ürünlerinden oluşmaktadır. Eximbank’ımızın ihracat odaklı KOBİ’lerimize daha fazla destek olmak için 2019 yılında sağladığı kaynağı yüzde 10 oranında artırmayı planlıyoruz. Bu oranla birlikte, bankamızın sağladığı desteklerden faydalanan ve 2018 yılında yüzde 70.7 olan KOBİ payını, 2019 yılında yüzde 75’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu noktada, Türk ihracatçılarının İslami finansmana erişimi hususunda ITFC’nin sağladığı iş birliği için teşekkür ediyorum.”