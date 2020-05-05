Türk Eczacıları Birliği: Maskeler sadece eczanelerden satılmalı

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Genel Başkanı Erdoğan Çolak, “Yeni fırsatçılara, koruyuculuk taşımayan maske satanlara açık kapı bırakmamak için ücretli maskelerin sadece eczanelerden verilmesi şarttır” dedi.

Fotoğraf: pixabay.com

Çolak, eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının, eczacıların Covid-19’a karşı pek çok başka hizmetin yanı sıra gönüllü olarak üstlendiği görevler arasında bulunduğunu, bugün itibarıyla 73 milyon ücretsiz maskenin vatandaşlara ulaştırıldığını bildirdi.

Reklam

Sistemde belli sıkıntılar yaşandığını söyleyen Çolak, TEB olarak tespit edilen sorunları Sağlık Bakanlığı’nın ilgili kurumlarına ilettiklerini söyledi.

Çolak, sözlerine şöyle devam etti: “Bu süreçte, örneğin 65 yaş üstü ancak sağlık nedeniyle dışarı çıkması gereken kişiler, ikametgahlarının dışında olanlar, farklı nedenlerle henüz kod gelmeyenler ve diğerleri, maskeye ulaşmaya çalışıyor ancak ulaşamıyordu. Bu da eczanelerde hem fazladan iş yüküne neden oluyor, hem de eczacıya ve eczane çalışanlarına yönelik şiddete kadar neden olan olaylara sürekli olarak yol açıyordu. Tüm bu sorunları gidermek için, tüm vatandaşlarımızın maskeye ulaşımının kolaylaşması adına maskelerin sağlık otoritesi tarafından belirlenecek tavan fiyatıyla satılması uzun süredir taleplerimiz arasındaydı.”

‘Sosyal koruma olarak devam etmeli’

TEB olarak bundan sonraki süreçte ücretsiz maske uygulamasının bir sosyal koruma olarak devam etmesinden yana olduklarını vurgulayan Çolak, “Yeni fırsatçılara, koruyuculuk taşımayan maske satanlara açık kapı bırakmamak için de ücretli maskelerin sadece eczanelerden verilmesi de şarttır. Sağlık çalışanları olarak bu uyarıları yapmanın kamuya ve hastaya borcumuz olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Reklam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından normalleşme sürecinin bir parçası olarak, bugüne kadar piyasada satışına izin vermedikleri ve devletin bedava dağıttığı cerrahi maske ve bez maskelerin satışına, halkın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planladıklarını belirtmiş ve maske türlerine göre bir üst fiyat belirlenerek, halkın mağdur edilebileceği girişimlerin de önünün kesileceğini kaydetmişti.