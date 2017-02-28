Türk büyükelçi, tutuklu gazeteci Deniz Yücel’le ilgili Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Almanya, Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanması nedeniyle Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ı Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in davetiyle gerçekleşirken görüşmede Aydın, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Walter J. Lindner tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Almanya açısından Yücel’in tutuklanmasının orantısız ve kabul edilemez olduğunun, basına yapılan açıklamalara ilaveten görüşmede Büyükelçi Aydın’a bir kez de sözlü olarak aktarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Deniz Yücel’in tutuklanmasının Türkiye ile Almanya arasında hukuk devleti ile basın ve ifade özgürlüğünün farklı değerlendirildiğine vurgu yapıldı. Üzerinde durulan bir diğer konu ise, Türk-Alman ilişkilerinin zor bir süreçten geçtiği, Deniz Yücel’in tutuklanmasının bunu daha da zorlaştırdığı oldu.

Deniz Yücel neden tutuklandı?

Yücel, Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın hacker grubu RedHack tarafından ‘sızdırılan’ mailleriyle ilgili yaptığı haberle ilgili ifade vermek üzere iki hafta önce emniyete gitmişti. Yücel’in evinin de arandığı bilgisi verilirken avukatı Veysel Ok, dosyada gizlilik kararı olduğu için müvekkilinin neyle suçlandığını bilmediklerini söylemişti.

Yücel, 2015 yılının haziran ayında Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük’e sorduğu sorunun ardından gözaltına alınmış, 2016 yılında ise dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel’le düzenlediği basın toplantısında Yücel’in sorusundan ‘hazzetmezken’söz konusu sorunun sorulabilmesini Türkiye’de basın özgürlüğüne yormuştu.

Dün öğlen saatlerinde Çağlayan Adliyesi’ne götürülen Yücel’in savcılıkta ifadesini alındı. Ardından savcılık, Yücel’i tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Yücel’in savcılıktaki sorgusunda kendisine Kürtlerle ilgili yaptığı haberlere ilişkin sorular yöneltildiği bildirildi.

Mahkeme, Yücel’in ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ iddialarıyla tutuklanmasına karar verdi.

Yücel’in tutuklanmasının hayal kırıklığına yol açtığını belirten Başbakan Merkel, kararı ‘orantısız’ olarak niteledi.

Sabah, gözaltı listesinde Yücel’in de olduğunu yazmıştı

Sabah gazetesi, aralarında Diken’in eski editörü Tunca Öğreten’in de bulunduğu altı gazetecinin gözaltına alındığı 25 Aralık günü yaptığı haberinde, dokuz isme yönelik gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldığını, beş kişinin gözaltına alındığını, üç şüphelinin de yurt dışında olduğunu yazmıştı.

Gözaltı listesindeki isimler Fatih Yağmur, Deniz Yücel, Hünkar Alican Duman, Ömer Çelik, Metin Yoksu, Tunca İlker Öğreten, Eray Sargın, Mahir Kanaat ve Derya Okatan olarak duyurulmuştu.

Haberde, gözaltına alınan gazetecilerin RedHack’in sosyal medyada propagandasını yapmak ve ‘algı yönetimi’nde bulunmak suretiyle ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘kişisel verilerin kaydedilmesi ve yayılması’yla suçlandığı belirtilmişti.