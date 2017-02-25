Türk bayrakları, Erdoğan, Türkeş afişleri: Reuters kareleriyle AKP’nin ‘Evet’i

AKP 16 Nisan’daki anayasa değişiklik referandumu için bugün resmen ‘Evet’ kampanyasına başladı.

Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılan ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Kampanya Tanıtım Toplantısı’nda parti amblem ve pankartları, ‘Evet’ yazılı afişlerin gölgesinde kaldı.

Salonda Türk bayraklarının çokluğu dikkati çekerken, bazı kişilerin MHP’nin eski lideri Alparslan Türkeş’in fotoğrafını taşıdığı görüldü.

Toplantıya partinin tüm yurttaki teşkilatlarından yönetici ve üyeler katıldı, salonun dışında da hatırı sayılır bir kalabalık birikti.

Salonda ana vurgu, ‘Evet’in parti değil Türkiye’nin çıkarına olduğu. Dört bir yana asılan pankart ve afişlerde de ana vurgu konunun bir ‘Türkiye meselesi’ olduğu yönünde.

Reuters fotoğraflarıyla AKP’nin salon toplantısı…