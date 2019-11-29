Türk banka ve finans kuruluşları JCR Avrasya’nın yüzde 85 hissesini satın alıyor

Türk banka ve finans kuruluşları kredi derecelendirme şirketi JCR Avrasya’nın çoğunluk hissesini satın almak üzere anlaşma imzaladı.

Fotoğraf: Facebook

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada JCR Avrasya’nın yüzde 85.05 hissesinin kurucu ortaklarından satın alınması ve Japonya kredi derecelendirme kurumu JCR-Japan Credit Rating Agency ile mevcut ortaklığın devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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Açıklamaya göre yeni ortaklık, finansal piyasalardan borçlanmak isteyen şirketlerin kredi değerliliğini tespit edecek ve kredi notu sayesinde kaynaklar daha verimli kullanılarak ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlanacak.

TBB, JCR ile yapılan bu stratejik ortaklığın, ulusal derecelendirme şirketinin faaliyetlerinin kısa sürede uygulamaya geçmesi ve uluslararası piyasalarda tanınırlığı için avantaj sağlayacağını belirterek ulusal derecelendirme kuruluşunun özellikle risk yönetimi ve borçlanma piyasalarının etkinliği açısından önemli bir görev üstlenerek yerel şirketlerin kredi derecelendirilmesi konusunda daha aktif olacağını kaydetti.

Hisse devrinin tamamlanmasının ardından JCR Avrasya’da Borsa İstanbul’un payı yüzde 18.50, Japan Credit Rating Agency’nin yüzde 14.95, Finansal Kurumlar Birliği, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nin yüzde 6’şar, Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, QNB Finansbank, Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank), Türk Ekonomi Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın yüzde 2.86’şar payı olacak.