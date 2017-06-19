Türk askerleri Katar’a vardı

Körfez ülkelerinin diplomatik ablukası altındaki Katar’a ilk Türk askeri grubu ulaştı.
Al Jazeera’da yer alan habere göre, Katar Savunma Bakanlığı, birinci grup Türk askerinin ortak tatbikata katılmak için başkent Doha’ya geldiğini duyurdu.
Askerlerin pazar günü Tarık bin Ziyad askeri üssünde ilk eğitimlerini gerçekleştirdikleri belirtildi.
Körfez ülkelerinin diplomatik ablukaya aldığı Katar’a destek veren Türkiye, Katar’ın jandarma güçlerini eğitmek üzere Türk jandarmalarının gönderilmesinin yanında, Katar’daki üsse Türk savaş uçağı ve gemilerinin konuşlandırılmasının da önünü açan anlaşmayı onaylamıştı.