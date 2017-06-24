‘Türk askeri üssü’nü kapatmayı da içeren 13 maddelik listeye Katar’dan ret

1- Berberoğlu’na cezanın gerekçesi: Siyasal saikle casusluk yaptığı şüpheden uzak

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu ‘casusluk’ suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırıp tutuklayan mahkeme gerekçeli kararını açıkladı: “Siyasal saikle casusluk faaliyetinde bulunduğu şüpheden uzak bir gerçek. Kaçacağı, saklanacağı hususunda kanaat oluştu. Sanıklardan Can Dündar çok daha az bir ceza almasına rağmen tahliye olur olmaz yurt dışına kaçmıştı.”