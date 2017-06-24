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‘Türk askeri üssü’nü kapatmayı da içeren 13 maddelik listeye Katar’dan ret


Katar, Körfez ülkelerinin ablukanın kaldırılması karşılığında ilettiği 13 maddelik talep listesini reddetti.

Fotoğraf: Reuters

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn’den gelen talepler arasında Türkiye’nin Katar’daki askeri üssün kapatılması da yer alıyordu.

Dört ülke, Katar’dan El Cezire’nin faaliyetlerini sonlandırmasını, İran’la ilişkileri zayıflatmasını, Müslüman Kardeşler, IŞİD, El Kaide, Hizbullah ve Şam Fetih Cephesi desteği kesmesini talep etmiş ve Kuveyt tarafından  iletilen listedeki talepleri yerine getirmesi için Doha yönetimine 10 gün süre verilmişti.

Katar hükümeti, listenin ‘akla yatkın ve uygulanabilir’ olmadığını söyledi.

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