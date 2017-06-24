‘Türk askeri üssü’nü kapatmayı da içeren 13 maddelik listeye Katar’dan ret

Katar, Körfez ülkelerinin ablukanın kaldırılması karşılığında ilettiği 13 maddelik talep listesini reddetti.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn’den gelen talepler arasında Türkiye’nin Katar’daki askeri üssün kapatılması da yer alıyordu.
Dört ülke, Katar’dan El Cezire’nin faaliyetlerini sonlandırmasını, İran’la ilişkileri zayıflatmasını, Müslüman Kardeşler, IŞİD, El Kaide, Hizbullah ve Şam Fetih Cephesi desteği kesmesini talep etmiş ve Kuveyt tarafından iletilen listedeki talepleri yerine getirmesi için Doha yönetimine 10 gün süre verilmişti.
Katar hükümeti, listenin ‘akla yatkın ve uygulanabilir’ olmadığını söyledi.