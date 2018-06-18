Türk askeri Menbiç’te

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 1915’e ve cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümüne atıf yaptığı mesajında “Çanakkale’deki ortak değerlerimiz ne kadar eşit, ne kadar onurluysa biz de öyle olalım” dedi. Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, avukatları aracılığıyla Twitter’dan açıklama yayınladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘barış’ dendikçe ‘çıldırdığını’ aktaran Demirtaş, Erdoğan’ın demokrasiye inanmadığını, ülkeyi […]