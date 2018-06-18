Türk askeri Menbiç’te

Türkiye, ABD’yle anlaşmasının ardından Menbiç’e girdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 4 Haziran’da Suriye’nin Menbiç kentinin kontrolünün YPG’den alınmasına ilişkin yol haritası üzerinde uzlaşmaya varmıştı.
Konunun teknik detaylarının iki ülke askeri uzmanlarının yapacağı görüşmede netleştirileceği belirtilmişti.
Geçen günlerde de Türk ve Amerikan askeri yetkilileri, ‘Menbiç Uygulama Planı’nda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.
Asker Menbiç’te
NTV’nin yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre Türk askeri bugün Menbiç’e girdi.
Kuvvetlerin sayısı ve görevleri bilinmezken, askerlerin dış mahallelerde bulundukları bildirildi.
Başbakan Binali Yıldırım da “Askerimiz Münbiç’te göreve başladı” dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamadaysa “Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır” dendi.