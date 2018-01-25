Türk-İş açıkladı: 5262 liranın altında kazanıyorsak ‘yoksuluz’

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), ocak ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Rapora göre dört kişilik ailenin açlık sınırı 1615 lira, yoksulluk sınırıysa 5262 lira oldu.

Türk-İş’in internet sitesinde yer alan araştırmanın sonuçlarında, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasının 1615 lira 49 kuruş olduğu belirtildi.

Reklam

Gıda giderleriyle birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt) ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar da eklendiğinde yoksulluk sınırında toplam tutar 5 bin 262 liraya çıkıyor.

Geçen Aralık’ta açlık sınırı 1608, yoksulluk sınırıysa 5 bin 238 lira olarak açıklanmıştı.