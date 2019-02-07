Turizme yarıyıl dopingi: 155 bin kişi iki haftada 500 milyon lira harcadı

Yarıyıl tatilinde yaklaşık 120 bin kişi yurt içinde, 35 bin kişi de yurt dışında tatil yaptı. Bu süre içinde yaklaşık 500 milyon lira harcandı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

AA’nın haberine göre, iki haftalık yarıyıl tatilinde daha çok kayak ve termal merkezler ve deniz kenarındaki oteller tercih edildi. Kültür turları da sömestr boyunca tatilcilerin tercihleri arasında yer aldı.

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Tur Opeteratörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, sömestrde yurt içi oteller, Kıbrıs, termal oteller ve kültür turlarında 45 bin, dağ otellerinde de 6 bin 500 kişinin seyahat acentaları aracılığıyla tatile çıktığı bilgisini verdi.

Polatoğlu şu bilgileri aktardı: “Yurt dışı turlarının ortalama fiyatı 500 avro. Yurt içi turların ortalama fiyatı ise 3 bin lira civarında gerçekleşti. Seyahat acentalarını kullanmadan otellere direkt rezervasyon yaptıranlar ve memleketlerine gidenlerin sayısı 120 bin.”

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Polatoğlu, üç yıl önce yurt dışına tatil yapmak için 200 bin kişinin gittiğini, kurdaki değişimlerden dolayı geçen yıl turistlerin genellikle iç pazarı tercih ettiğini de sözlerine ekledi.