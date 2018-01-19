Turizmde yeni ürün: Akılı Seyahat Kaydı

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Türk girişimciler ‘Akıllı Seyahat Kaydı’ (STR) geliştirdi.

Uçuş, otel ya da herhangi başka bir seyahat rezervasyonuna ait verileri içeren dijital bir kayıt olarak tanımlanabilecek STR’de ödeme dijital para birimi ‘Aton’ kullanarak gerçekleştirilebilecek.

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Müşteriler, dijital cüzdanlarında yer alacak STR ile seyahatlerinin birden çok aşamasını tek bir kayıt üzerinden takip edebilecek. Herhangi bir uçuş veya otel rezervasyonunda değişiklik yapmak, kişiselleştirilmiş hizmetler satın almak ya da yapılan seçimlerin istenildiği anda değiştirilmesi gibi günümüzde kısıtlı şekilde yapılan birçok işlem anlık olarak, aracı gerektirmeden gerçekleşebilecek.

STR ile satın alınmış biletler kişiden kişiye aktarılabilecek. Bu sayede, biletler için ikincil market oluşturulmasına da olanak sağlanacak.

‘Akıllı Seyahat Kaydı’, Further Network adlı şirket tarafından geliştirildi. Şirket Mayıs 2016’da Erdem Üney, Kadir Özgür Oğuz, Gökhan Koç, Cem Ersözlü ve Eser Sevim tarafından kuruldu.

Further Network, 1 Şubat 2018’de Blockchain girişimlerinin yeni finansman sağlama aracı olarak kullandığı Token Oluşturma Etkinliği (Initial Coin Offering-ICO) gerçekleştirmeyi planlıyor. Finansman modeli, 50 milyon ila 200 milyon dolar toplanmasına olanak sağlıyor.

Şirket, beş yıl içinde pazarın yüzde 2,5 payına sahip olmayı ve böylece platform üzerinden 100 milyon bilet işlemini gerçekleştirmeyi hedefliyor.