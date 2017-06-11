Turizmcilerden hükümete çağrı: Bayram tatili dokuz güne çıkarılsın

Marmaris’li turizmciler, dört günlük Ramazan bayramı tatilinin dokuz güne çıkartılması için hükümete çağrı yaptı.

Bu yıl Ramazan bayramı 24-27 Haziran arasında.

Bu sayede sektöre hareketlilik geleceğini savunan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, hükümetle tatilin uzatılması konusunda görüşmelerinin devam ettiğini aktardı.

AKP Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, tatilin uzatılmasıyla ilgili talepleri partilerinin genel merkezine ileteceğini söyledi.