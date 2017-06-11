Turizmcilerden hükümete çağrı: Bayram tatili dokuz güne çıkarılsın

Marmaris’li turizmciler, dört günlük Ramazan bayramı tatilinin dokuz güne çıkartılması için hükümete çağrı yaptı.
Bu yıl Ramazan bayramı 24-27 Haziran arasında.
Bu sayede sektöre hareketlilik geleceğini savunan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, hükümetle tatilin uzatılması konusunda görüşmelerinin devam ettiğini aktardı.
AKP Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, tatilin uzatılmasıyla ilgili talepleri partilerinin genel merkezine ileteceğini söyledi.
Turizmde çöküş son sürat devam: Bu yılın ilk çeyreğinde gelirler yüzde 17 düştü
Faaliyetleri durdurulan ‘Booking’: Turizme katkımızın görüleceğine inanıyoruz
Zeybekci, Booking.com yetkilileriyle görüştü: Bir şekilde halletmemiz gerek
Zeybekci ‘bakan olarak devrede’: Gel buraya Booking.com, vergiyse derdin, sıfırlarız
Bakan Zeybekci, ‘Booking yasağı’nı karlı bulmadı: İki taraf da kaybeder
TÜROB’dan iptal başvurusu: Booking.com kararı vatandaşı cezalandırıyor
TÜRSAB, hem Booking.com hem de küçük otellere akıl verdi
TÜRSAB yetkilisinden ‘itiraf’: Booking yasağı acentelere güzel ama Türkiye’ye mahzurlu
Booking.com’un itirazı var: Türkler yakında servislerimizin keyfini tekrar yaşayacak
TÜRSAB’a bir çıkış da Egeli turizmcilerden: Zarar veriyorsunuz
‘Booking’ kararına bir tepki de Ayvalık’tan: Antalya’yı bitirdiniz, sıra Kuzey Ege’de mi?
Bodrumlu turizmciler ateş püskürdü: TÜRSAB birkaç acentaya gelir sağlamak derdinde
‘ekşi sözlük’ yazarı anlattı: Booking.com’un ‘kapatılmasının’ küçük bir pansiyon sahibine etkileri
TÜRSAB ‘savaş başlattı’: Booking’in ardından sırada Trivago ve Tripadvisor var