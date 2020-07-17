Turizmciler yarışta: Covid-19’a yakalanana 3 bin dolar tazminat sözü veren de var bir alana bir bedava kampanyası yapan da

Geçen aralık ayında Çin’de görüldüğünden beri 593 bin 16 can alan Covid-19 nedeniyle zorunlu hale gelen kısıtlamalar sonrasında hayat normal akışına döndürülmeye çalışılsa da hiçbir şey eskisi gibi değil.

Virüsün bulaşma riskinin ortadan kalkmaması ve işsizlik başta olmak üzere salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri çoğu sektör gibi turizmi de vurdu. Dünyanın dört bir yanındaki turizmciler kendi ülkelerini cazip kılmak için yarışa girdi. Bir alana bir bedava kampanyası yapan da var, ülkenin çok güvenli olduğunu kanıtlamak için virüsü kapana 3 bin dolar (20 bin 579 lira) tazminat ödeyeceğini vaat eden de!

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Cancun’daki plajlar eski günlerini arıyor. Fotoğraf: Reuters

Darboğaza giren turizmciler, birbirinden ilginç turist çekme yöntemlerine başvurdu. İsvçiçre’deki Cenevre Turizm, konaklama ve diğer masraflarda yüzde 65’e varan indirimler içeren ‘Cenevre Paketi‘ hazırladı.

Meksika’da, konaklanacak iki geceye iki bedava geceyi hediye eden ‘Cancun’a gel’ başlığı altında kampanya hazırlanırken Tayland’daki özel mülkiyetteki bir adanın üzerine kurulu Cape Fahn Otel, havuz kenarındaki lüks villaları için ‘bir alana bir bedava’ fırsatı sunmaya başladı.

Bulgaristan, deniz kenarında yatak ve şemsiyeler için para alınmayacağını duyurdu.

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Ülkeye turist çekmek için en sıradışı yöntemlerden birine ise Özbekistan başvurdu. ‘Özbekistan: Güvenli Seyahat Garanti Edilir’ başlıklı kampanyayla, ülkeye gidip corona virüsünü kapanlara 3 bin dolar tazminat ödeneceğine dair söz verildi. Salgınla mücadele konusunda Özbekistan kendisine o kadar güveniyor ki ülke yönetimi ‘kesenin ağzını açtı.’

Kıbrıs Cumhuriyeti ise kaldıkları süre zarfında testleri pozitif çıkanların konaklama, yiyecek-içecek ve hastane masraflarının karşılanacağını açıkladı.

‘Güven hissi önemli’

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin anketine göre katılımcıların yüzde 45’i salgının hafiflemesinden sonraki birkaç ay içinde seyahate çıkmayı ümit ettiklerini, yüzde 33’ü virüs kapma riskini azaltmak için seyahat yapmaktan kaçınacaklarını söyledi.

Merkezi Britanya’daki Oxford Economics’in turizm ekonomisi biriminin müdürü David Goodger, Özbekistan’ınki gibi insanlara ‘garanti veren, güvende hissettiren’ bir seçeneğin cazip gelebileceğini söyledi.

Goodger şu ifadeleri kullandı: “Bu ortamda insanların tatile çıkarken az vaka bulunan ülkeleri, ciddi önlem alındığını kanıtlayan ülkeleri seçmeleri doğal. Bu bağlamda Özbekistan’ın kampanyası da bir tür sigorta niteliğinde. Hem kendilerine çok güvendiklerini, güvenli bir ülke olduklarını anlatıyor kampanya hem de bir tazminat vaat ediyor.“